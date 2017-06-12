Ленинградская область, 12 июня, 2017, 23:27 — ИА Регнум. Кульминацией празднования Дня России в Ленинградской области стало массовое исполнении гимна Российской Федерации. В нем приняли участие порядка 85 тысяч человек. Об этом сегодня, 12 июня, ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областного правительства.

Lenobl.ru День России в Приозерске (Ленинградская область)

Во всех районных центрах Ленобласти — на центральных площадях, в парках культуры и отдыха, площадках у домов культуры — состоялись праздничные концерты, шествия, мастер-классы, ярмарки, флешмобы, исторические реконструкции, выставки народного творчества, различные интерактивные акции, фейерверки и другие массовые мероприятия, посвященные Дню России.

Например, в Луге прошли два танцевальных флешмоба под песни «Я, ты, он, она» и «Мечта твоя». В Волосово состоялся флешмоб «Вместе дружный наш район!», посвященный Дню России и 90-летию образования Волосовского района и Ленинградской области. Жители Кировска также отмечали не только День России, но и 86-ю годовщину рождения города. А в Гатчине прошел фестиваль хоров.

В Кингисеппе торжества совпали с празднованием 633-й годовщины основания города. Помимо традиционного праздничного концерта, невзирая на погодные условия, в Кингисеппском районе состоялось праздничное шествие. В рядах многотысячной колонны кингисеппцев шёл и губернатор Александр Дрозденко, многие годы проработавший в этом районе.

«Мы, жители многонациональной России, несмотря на различия в воспитании, вероисповедании и партийной принадлежности, прекрасно понимаем — Родина у нас одна. Именно благодаря этой черте, объединяющей народы нашей страны, Россия всегда с честью выходила из всех испытаний, которые случались в ее истории. И мы гордимся, что сегодня Российская Федерация входит в немногочисленное число государств, самостоятельно определяющих политику в интересах собственных жителей», — отметил губернатор Дрозденко.

Во Всеволожске 12 июня состоялся парад Дружбы народов с участием представителей национальных автономий и диаспор, чествование лучших семей района, историческая реконструкция, флешмоб, благотворительный марафон, ярмарка, выставки декоративно-прикладного творчества и национальных культур с дегустацией блюд, праздничный фейерверк из разноцветных шаров.

Повсеместно во всех райцентрах Ленобласти состоялся песенный марафон «Поём всей Россией», который завершился исполнением Гимна Российской Федерации. В песенной акции на Юбилейной площади Всеволожска принял участие и Александр Дрозденко. Жители региона исполнили знакомые и любимые многими лирические и патриотические песни.