Ереван, 12 июня, 2017, 22:23 — ИА Регнум. Президент Серж Саргсян 12 июня по случаю государственного праздника Российской Федерации — Дня России, посетил посольство РФ в Армении. «Саргсян поздравил посла Ивана Волынкина, персонал посольства и в их лице братский народ России, пожелал мира и благоденствия», — говорится в сообщении администрации президента Армении.

Администрация президента Армении Серж Саргсян в посольстве РФ

Саргсян по случаю праздника также направил поздравительные послания президенту и председателю правительства РФ.

В поздравительном послании Владимиру Путину Серж Саргсян подчеркнул, что за прошедшие годы армяно-российские отношения, опирающиеся на прочный фундамент многовековой дружбы и братства народов наших стран, обогатились качественно новым содержанием. Активный политический диалог, конструктивное взаимодействие по ключевым вопросам региональной и международной повестки дня, совместная реализация двусторонних проектов в экономической, военно-технической, культурно-гуманитарной и других областях, по словам Саргсяна, в полной мере отвечают интересам союзнических отношений Армении и России.

«Уверен, что совместными усилиями мы обеспечим дальнейшее наращивание всего комплекса стратегического союзничества Армении и России, как в двустороннем, так и в многостороннем форматах, во благо наших стран и народов, в интересах упрочения региональной безопасности и стабильности», — сказано в направленном президенту РФ поздравительном послании.