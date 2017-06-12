Тула, 12 июня, 2017, 22:22 — ИА Регнум. «У солиста группы «Любэ» произошел сердечный приступ, — говорится в сообщении. — Певец находится в больнице».

Anastasiya Fedorenko Николай Расторгуев

На данный момент информация о состоянии Расторгуева остается неизвестной.

Отмечается, что вместо певца исполнять хиты группы будут бэк-вокалисты.

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