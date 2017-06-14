Санкт-Петербург, 14 июня, 2017, 03:22 — ИА Регнум. Переведя в 2008 году свои гражданские ядерные объекты под международный контроль МАГАТЭ, Индия получила возможность закупать материалы для своей ядерной энергетики у стран Группы Ядерных Поставщиков (ГЯП), входящих в Договор по нераспространению ядерного оружия. Основным «куратором» развития гражданской энергетики Индии назначили себя США, по итогам подписанного в том же 2008 году контракта с Westinghouse и Areva на строительство на своей территории АЭС.

Индия

За несколько лет результатом такого положения дел стала временная победа тех групп в индийской элите, которые ориентировались на импорт американских технологий. В 2015 году ситуация показала, что это не закрывает возможности для российско-индийского сотрудничества и помимо уже показавшего свои возможности строительства АЭС «Куданкулам». Тем более что мудрые индийские дипломаты и экономисты вели диалог со своими западными коллегами в режиме крайней неспешности. И, если можно так выразиться, «как в воду глядели».

По итогу прошедших лет оказалось, что только Росатом выполняет все требования индийских заказчиков там, где пасуют прославленные Westinghouse и Areva. Особенно это касается вопросов безопасной эксплуатации после Фукусимского инцидента. А на безопасности своих АЭС Индия экономить не намерена.

Читайте подробности в статье: Итоги ПМЭФ для Индии

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