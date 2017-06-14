Киев, 14 июня, 2017, 04:54 — ИА Регнум. Самое неприятное для российской компании, по словам главы «Нафтогаза» Андрея Коболева, даже не в самом проигрыше дела, а в том, что цена, которая называлась «какой-то там братской», пересмотрена арбитражем в меньшую сторону. И это «Газпрому» придется признать, независимо от его отношения к данному, говорит Коболев, уже доказанному факту. Пока что Украина ждет двух вердиктов: по делу о поставках газа (по нему было принято первое отдельное решение) и по т.н. транзитному делу — второе решение по графику должно быть вынесено в конце текущего месяца, но, возможно, оно будет сделано позже, так как и решение по первому делу тоже тянется дольше, чем ожидалось. Но как Украина станет обеспечивать себя газом? Энергетическая стратегия Украины предусматривет возможность обходиться без покупки газа у России до 2035 года минимум. Газом будут обеспечивать реверс и собственная добыча; необходимо учитывать, что есть немало желающих продавать Украине российский же газ, а что касается добычи, то ее планируется увеличить до, по максимальной оценке, 30 млрд кубометров в год. К сожалению, с добычей все не так просто.

Иван Шилов REGNUM Обзор энергетики

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