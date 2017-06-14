Тель-Авив, Израиль, 14 июня, 2017, 04:31 — ИА Регнум. Шестидневную войну 1967 года, в ходе которой Израиль наголову разгромил значительно превосходящие по количеству армии пяти арабских стран, до сих пор изучают как образец в военных академиях всего мира. О том, какое чувство вызывают воспоминания об этой войне в душе убежденного сторонника еврейского государства, рассказывает в своей статье политолог, постоянный автор ИА REGNUM Авигдор Эскин.

Израиль

Еврейские вооруженные силы показали в Шестидневной войне, произошедшей 50 лет назад, что упорство, находчивость и оперативность позволяют мотивированным идеей воинам справиться со стократно превосходящим врагом. А командование войск Египта, Сирии, Иордании, Ирака и Алжира, пытавшихся «сбросить евреев в море», продемонстрировало, что лживая пропаганда и высокомерие уничтожают потенциал даже исходно боеспособных войск.

Чудо, явленное израильской армией, воплотилось с учетом в том числе средневековой организации, нежелания учитывать современные реалии боя, отсутствия дисциплины, слаженности и понимания происходящего у арабских военных. «Конечно, при таких условиях зарежут», как сказал классик. Все это вовсе не умаляет героического подвига израильских солдат, сражавшихся за свою страну.

Для того, кто способен своим благочестивым воображением увидеть в реальной истории отражение высокого Промысла, яркая победа 1967 года израильтян над полчищами врагов — это повод еще раз соотнести современную историю возникшего в 1948 году государства с древней историей его необыкновенного народа.

Шестидневная война стала еще одним слагаемым доказательства того, что и в новейших условиях наличие горячей идеи, сплачивающей своих сторонников, дает возможность вдохновленным людям совершать настоящие чудеса. Не только на поле боя, но и в мирном строительстве Государство Израиль доказывало и продолжает доказывать свою жизнеспособность, подкрепленную любовью и верой его граждан.

Подробности читайте в статье: Метафизика Шестидневной войны

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