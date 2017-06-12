Москва, 12 июня, 2017, 22:10 — ИА Регнум. Праздничный концерт на Красной площади в Москве посетили 30 тысяч человек, сообщили журналистам в пресс-службе столичного главка МВД.

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«На Красной площади проходит праздничный концерт, посвященный празднованию Дня России, с участием звезд российской эстрады. В мероприятии принимает участие 30 тысяч человек», — говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что охрану общественного порядка обеспечили сотрудники полиции совместно с представителями из Росгвардии.

«Завершится мероприятие праздничным салютом», — добавили в пресс-службе столичного главка МВД.