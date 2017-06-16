Москва, 17 июня, 2017, 00:02 — ИА Регнум. Перевод Библии на русский язык, о необходимости которого уже давно ведется полемика, может служить пробным камнем духовной и интеллектуальной состоятельности русского православия, как оно есть в реальности наших дней. С таким подходом к проблеме нового перевода Библии знакомит читателей в своей статье постоянный автор ИА REGNUM Игорь Бекшаев.

Цитата из д/ф «Старик Хоттабыч». реж Геннадий Казанский. 1956. СССР Кадр из фильма «Старик Хоттабыч» (1956)

Русский текст Синодального перевода, создававшийся на протяжении почти всего XIX века, уже к моменту своего выхода в свет вызывал некоторую критику своими неточностями. Желание переводчиков подогнать текст под сложившуюся к XIX веку традицию толкования понятен, но не извиняем с точки зрения честного подхода к авторитетному источнику любого ранга. Тем более Священному Писанию, для христиан представляющему слово самого Высшего Авторитета.

Беспокойство же о том, правильно ли поймут читающие тот или иной оборот речи, переведенный как есть, возможно, стоило бы вывести за скобки, оставив в ведении доброй воли самого читателя разобраться глубже. Вопрос с созданием нового перевода Библии на русский язык можно рассмотреть и в другом аспекте — а будет ли он лучше своего предшественника? Или история с дополнениями и привнесениями ради «защиты» православного читателя повторится еще раз?

Есть способы избежать этого, организовав, например, экспертное обсуждение в удобном для общественности формате. Таким путем можно совместить научность и традиционность, подготовив общественное мнение, а не рубить сплеча, пусть правильной, но уж очень непривычной для традиционного ума сентенцией. Все вышеизложенное, конечно не имеет отношения к мнению тех, кому никакого перевода не нужно, а «достаточно» выполнения ритуалов.

Подробнее читайте в статье: Как долго еще будут понимать Библию по старику Хоттабычу?

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