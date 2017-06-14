Липецк, 14 июня, 2017, 06:37 — ИА Регнум. В 2015 году в Липецке произошло невероятное: стоимость проезда в общественном транспорте не выросла, а наоборот — снизилась. Связано это было с частными компаниями, которые не перешли на новые стандарты обслуживания пассажиров в соответствиями с требованиями городских властей. Из всех предъявленных требований компании разве что приобрели водителям форму, но вот технические аспекты остались за границами действий. В итоге несколько месяцев маршрутки стоили дешевле муниципального транспорта. Еще одно приближающееся нововведение обсуждает корреспондент ИА REGNUM Марина Каширская.

Дарья Антонова ИА REGNUM Маршрутное такси

С 1 июля возрастает стоимость проезда в общественном транспорте и вводится оплата проезда электронной картой (сейчас для этого используется единый социальный проездной билет). Пока что около 87% жителей города предпочитают оплачивать проезд наличными, однако власти города стремятся к почти полному переходу на транспортные карты. Оплата картой будет и дешевле: 17 рублей против 22, если платить наличными.

Предполагается, что подобным образом станет легче контролировать крупный (порядка 2 млрд в год) финансовый поток в сфере общественного транспорта.

Жители города с ростом цен не согласны и выражают свой протест активно: петиция на имя Владимира Путина набрала за три дня более 4000 подписей (население города — чуть более 500 000): граждане подписались под обращением, которое называет подобное повышение тарифов «беспределом» и указывает на невозможность большинства жителей города «систематически класть на транспортную карту по кругленькой сумме».

Услышала ли власть жителей? Читайте здесь: Пассажирам — по карте, перевозчикам — по карману

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