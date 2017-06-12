Рязань, 12 июня, 2017, 22:03 — ИА Регнум. «Это праздник, который дает возможность ощутить причастность к судьбе Отечества, оценить свою степень ответственности за страну», — сказал, обращаясь к участникам и зрителям концерта врио губернатора Николай Любимов.

Максим Шанин Рязанский кремль

Фестиваль «Кремлевские вечера — 2017» в этом году проходил на территории Рязанского кремля с 4 по 12 июня. В рамках фестиваля зрители смогли услышать выступления ведущих российских музыкантов и актеров, лучших хоровых и филармонических коллективов Центральной России, юных музыкантов-лауреатов престижных творческих конкурсов.

В День России на сцене была представлена программа «Сынов рязанских великие дела», посвященная юбилейным датам выдающихся рязанцев. На сцене выступили Рязанский Губернаторский симфонический оркестр, камерный хор и артисты городских театров.

Еще одним мероприятием Дня России стал флешмоб, организованный молодежью Рязани: 25-метровый флаг России около сотни участников флешмоба растянули через почти всю площадь Победы.

По традиции в День России глава региона вручил паспорта лучшим школьникам области — из рук главы региона главный документ получили 35 учащихся, отличившихся в учебе, спорте, общественной деятельности.