Вашингтон, 14 июня, 2017, 03:44 — ИА Регнум. Теория глобального потепления, напомним, возникла в XIX веке и долгое время считалась спорной, а кто-то не принимает ее всерьез до сих пор. Тем не менее стремление предотвратить глобальное потепление начало играть заметную роль в политике конца ХХ века. Именно тогда ее стали широко и серьезно обсуждать, а в 1994 году была подписана Рамочная конвенция ООН об изменении климата, в рамках которой, в свою очередь, позже появились Парижские соглашения.

Heisenberg Media Илон Маск

Одним из технических решений, нацеленных на снижение выбросов углекислого газа, вызывающих повышение температуры на Земле, стали нормы «Евро» для автотранспорта (и аналогичные для США). Минус этих норм в том, что они, регламентируя уровень выбросов, влекут за этим (как правило) уменьшение мощности автомобиля и повышение его стоимости. В итоге требования по контролю за выбросами оказываются невыгодны как пользователю, так и производителю. Выгода затрагивает, правда, производителей электрокаров, — кстати, тоже небезопасных для экологии. Польза от них, разумеется, есть, но ее глобальность преувеличена.

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