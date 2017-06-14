Владимир, 14 июня, 2017, 04:07 — ИА Регнум. И уголовные дела о взяточничестве в отношении бывшего заместителя губернатора Дмитрия Хвостова. И скандал с закупками, аукцион на которые был объявлен управлением административными зданиями администрации Владимирской области. Якобы, как говорят противники губернатора Светланы Орловой, мебель на сумму почти 2 млн рублей предназначалась для резиденции главы региона. Как только о закупках стало известно, губернатор их быстро отменила, уточнив, что все это — ложь и провокация, но крючок для полотенца за 13 тысяч и ершик для унитаза за 23 тысячи успели взволновать общественность.

Леонид Соломаткин. Губернаторша, входящая в церковь (фрагмент). 1864

Теперь вот новое дело, на этот раз связанное с заместителем губернатора Еленой Мазанько. Дело (как можно догадаться) связано с подозрением в получении крупной взятки. Мазанько курирует, помимо прочего, еще и госзакупки, поэтому молва быстро связала ее имя с уже упомянутыми аксессуарами для ванной комнаты. Что же касается реакции губернатора, то Светлана Орлова назвала обвинения своего зама провокацией (опять-таки, как можно догадаться).

А тем временем инвестиционная привлекательность Владимирской области резко снизилась, потеряв семь позиций в течение одного года и уйдя из десятки наиболее привлекательных для инвестирования регионов.

Впрочем, губернатора эти скандалы не затрагивают. Почему — и может ли быть иначе? Читайте статью: Губернатор под прицелом: вокруг Светланы Орловой сгущаются уголовные дела

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