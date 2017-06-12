Загреб, 12 июня, 2017, 21:56 — ИА Регнум. Хорватская компания Crosco Integrated Drilling & Well Services Ltd выполнит работы по бурению на газовом месторождении в Полтавской области Украины. Об этом на странице в соцсети Facebook сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман, который сейчас находится с рабочим визитом в Хорватии.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Достигнута договоренность между «Укргаздобычей» и хорватской компанией Crosco Integrated Drilling & Well Services Ltd по выполнению работ по бурению в Полтавской области, — написал глава украинского правительства. — Сумма сделки, оформленная через систему Prozorro, составляет 786 млн евро».

Напомним, 12 июня премьер-министр Украины Владимир Гройсман отправился в Хорватию с рабочим визитом.

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