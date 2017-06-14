Вашингтон, 14 июня, 2017, 07:19 — ИА Регнум. Кем теперь предстанет удивительный президент Трамп перед американской публикой, делающей выводы из скандалов, вбросов и «не вполне проверенной правды», подсовываемых ей американскими же СМИ? Для начала, конечно, подойдет личина диктатора-самодура, сломавшего карьеру ни в чем не повинной актрисе Кэти Гриффин, «всего лишь» сфотографировавшейся с муляжом его отрубленной головы. Читая такие сообщения, трудно поверить, что речь идет о главе самого в недавнем прошлом могущественного государства. Может, это намек на то, что, как в известном произведении «…Вам отрубят голову… простая девушка, американка, экологическая активистка…»

Иван Шилов ИА REGNUM «Лидеру свободного мира» нужно подвинуться?

Ибо на этом черное дело СМИ не заканчивается, и вот уже Трамп — снова в роли агента Кремля, стремящегося задушить весь мир глобальным потеплением в угоду холодной России. Не пугаемся, это всего лишь реакция американских СМИ на решение Трампа привести требования договора по защите окружающей среды, т.н. Парижского соглашения, в соответствие с требованием своей экономики по защите от безработицы.

Лоббисты «зеленой энергетики», защищающие все зеленое, включая дотации содержащих их фирм-производителей экологичного оборудования, не простят такого никогда. Что с того, что речь идет о сотнях тысяч рабочих мест для совершенно конкретных рабочих, когда можно славно попиариться на высосанных из пальца проблемах растений? Виноват в которых все тот же злонамеренный президент. Будем надеяться, что интрига с показаниями экс-директора ФБР Коми несколько отвлечет публику от такого рода насущных проблем.

Подробности читайте в статье: Америка сегодня: Экология, отрубленная голова и русский след

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