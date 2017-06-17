Ватикан, 17 июня, 2017, 05:50 — ИА Регнум. Весь мир обсуждает громкий выход США из «климатической сделки», и католическая пресса не остается в стороне от стремления оценить это событие. Оценки, которые приводит обозреватель ИА REGNUM Станислав Стремидловский, сильно разнятся.

Иван Шилов ИА REGNUM Климат

Так, есть мнение, что данный поступок Трампа, хоть и был предсказуем, нанесет вред самому делу защиты окружающей среды, и уже повредил ту доверительную атмосферу, на фоне которой было заключение соглашение во время Парижской конференции. Как говорит Рейнхард Маркс, президент Конфедерации католического епископата Германии и Конференции католического епископата Евросоюза, до последнего оставалась надежда на то, что «дискуссии во время саммита G7 и встреча с папой римским Франциском положительно повлияют» на американского президента. И хотя эти надежды не оправдались, долг европейцев — сохранять единство и брать на себя задачу защиты творения.

Лишь чуть более жестко высказался епископ Оскар Канту, глава Комитета по вопросам правосудия и мира Конференции католического епископата США, подчеркнув, что данный шаг президента вызывает глубокое беспокойство. Некоторые католические организации в США крайне недовольны решением Трампа, указывая на демонстрируемое этим шагом желание сложить с себя ответственность в деле устранения причин глобального потепления. Притом, что изменение климата — это общая проблема, которая угрожает всему человечеству и лучшему, что у него есть. Игнорировать климатические проблемы — значит также расторгать единство с последующими поколениями.

Зато совсем в ином ключе рассудил профессор Лука Пасо, историк философии и мысли Римского университета La Sapienza, что мнение донесло до публики Radio Vaticana: по мнению профессора, осуждать в этом решении нечего, Трамп и раньше «не верил» в глобальное потепление и в научные доказательства того, что это деятельность человека влияет на климат планеты. Проблема, по мнению Пасо, в том, что, пока Трамп думает о рабочих и шахтерах, для которых выход из Парижского соглашения означает сохранение работы, другие страны могут перехватить «климатическую» инициативу. Например, Европа или Китай. Который как раз в прошлом году сказал о Китае как о «большой ответственной стране». Так что борьба идет не столько за климат, сколько за новый мировой порядок.

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