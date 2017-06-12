Москва, 12 июня, 2017, 21:45 — ИА Регнум. Программа «Дня истории», проходившего в центре Москвы была составлена таким образом, что принять участие в интерактивных развлечениях могли даже самые юные посетители. Костюмированные аниматоры рассказывают о программе праздника, а волонтеры помогали ориентироваться непосредственно на площадках, сообщает ТАСС.

Historyfest.ru «Времена и эпохи»

«Сегодня на Тверской всего за один день москвичи и туристы увидели самые лучшие реконструкции и анимационные программы нашего полуторанедельного фестиваля. Праздник для вас готовили 1200 участников-реконструкторов», — отметила представитель агентства исторических проектов «Ратоборцы» Анастасия Бобровских.

Мероприятия, посвященные Дню России в парке «Сокольники», по мнению устроителей, тоже посетили не менее 200 тысяч человек. Основное внимание собравшихся привлек кубок за победу в чемпионате РФПЛ, который в завершившемся сезоне впервые за 16 лет достался московскому «Спартаку».

В парке «Красная Пресня» днем прошел фестиваль воздушных змеев и самодельных самолетов, а вечером на площадке летнего кинотеатра состоялся показ художественного фильма «После боя» режиссера Анны Матисен с участием Сергея Безрукова.

В целом по стране более 7 млн человек пришли на праздничные шествия, фестивали и концерты по случаю Дня России по всей стране.

«По состоянию на 20.30 мск во всех регионах страны в праздничных мероприятиях — шествиях, концертах и фестивалях, приняли участие свыше 7 млн человек», — сообщила журналистам официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

В обеспечении общественного порядка и безопасности граждан при проведении мероприятий задействованы сотрудники МВД России, Росгвардии, представители народных дружин, российского казачества и работники частных охранных организаций.

Нарушений общественного порядка и чрезвычайных происшествий во время праздничных торжеств не допущено.