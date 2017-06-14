Астана, 14 июня, 2017, 06:02 — ИА Регнум. Более всего на статистические данные влияет рост гражданских дел (включая тяжбы с работодателями), а число уголовных дел сперва снижалось, но потом установилось на отметке, близкой к 50 000 (в 2015 и в 2016 годах — практически идентичные показатели, с разницей в несколько десятков дел). И это при том, что за тот же период 2010—2016 годов число преступлений выросло минимум двое.

Вместе оба эти показателя говорят о снижении числа раскрытых преступлений и неудовлетворительной работе правоохранительных органов. Самые часто применяемые виды наказания для осужденных по уголовным статьям — штрафы и ограничение свободы: раньше лишение свободы получали 40% осужденных, теперь 25%. Количество оправданных тоже возрастает.

Зато изменение законодательства привело к резкому падению числа уголовных дел, рассмотренных судом присяжных. Их количество снизилось в семь раз, и вряд ли это говорит в пользу судебной системы.

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