Иран уверенно обыграл Узбекистан
Тегеран, 12 июня, 2017, 21:38 — ИА Регнум. 12 июня был разыгран матч 8-го тура квалификации к ЧМ-2018 в группе А между сборными Ирана и Узбекистана. Матч завершился со счетом 2:0.
На 23-й минуте матча форвард «Ростова» Сердар Азмун открыл счет ударом с близкого расстояния после разрезающего паса Алиреза Джаханбакша — 1:0.
В конце матча Мехди Тареми удвоил преимущество хозяев ударом в дальний угол после паса на ход Сердара Азмуна — 2:0.
Статистика матча (Иран/Узбекистан)
Удары 7/1
Удары в створ 2/0
Владение 60%/40%
Фолы 13/18
На данный момент Иран идет на первой строчке с 20-ю очками. Узбекистан остался на 3-м месте с 12-ю очками.
Составы на матч:
Иран: Беиранванд. Мохаммади, Хоссейн, Пуралиджани, Реязян, Эззатоллахи, Карими, Тареми, Шоджаеи, Джаханбакш, Азмун.
Узбекистан: Лобанов, Кримец, Исмаилов, Андреев, Шорахмедов, Афонин, Шомурадов, Хайдаров, Сергеев, Ахмедов, Абдухаликов.
Предупреждения: Афонин — 28, Азмун — 75.
Голы: Азмун 23 — 1:0, Тареми 89 — 2:0.