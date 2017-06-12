Тегеран, 12 июня, 2017, 21:38 — ИА Регнум. 12 июня был разыгран матч 8-го тура квалификации к ЧМ-2018 в группе А между сборными Ирана и Узбекистана. Матч завершился со счетом 2:0.

Steindy Сердар Азмун

На 23-й минуте матча форвард «Ростова» Сердар Азмун открыл счет ударом с близкого расстояния после разрезающего паса Алиреза Джаханбакша — 1:0.

В конце матча Мехди Тареми удвоил преимущество хозяев ударом в дальний угол после паса на ход Сердара Азмуна — 2:0.

Статистика матча (Иран/Узбекистан)

Удары 7/1

Удары в створ 2/0

Владение 60%/40%

Фолы 13/18

На данный момент Иран идет на первой строчке с 20-ю очками. Узбекистан остался на 3-м месте с 12-ю очками.

Составы на матч:

Иран: Беиранванд. Мохаммади, Хоссейн, Пуралиджани, Реязян, Эззатоллахи, Карими, Тареми, Шоджаеи, Джаханбакш, Азмун.

Узбекистан: Лобанов, Кримец, Исмаилов, Андреев, Шорахмедов, Афонин, Шомурадов, Хайдаров, Сергеев, Ахмедов, Абдухаликов.

Предупреждения: Афонин — 28, Азмун — 75.

Голы: Азмун 23 — 1:0, Тареми 89 — 2:0.