Рига, 12 июня, 2017, 21:35 — ИА Регнум. 12 июня на стадионе «Сконто» был разыгран товарищеский матч между сборными Латвии и Эстонии. Матч завершился со счетом 1:2 в пользу гостей.

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На экваторе первого тайма полузащитник «Лиепая» Давис Икауниекс открыл счет, перебросив вратаря — 1:0.

В начале второго тайма вингер «Габалы» Сергей Зенев сравнял счет ударом в ближний угол из-за пределов штрафной — 1:1.

На 77-й минуте форвард «КуПС» Атс Пурье вывел Эстонию вперед — 1:2.

Статистика матча (Латвия/Эстония)

Удары 3/11

Удары в створ 1/8

Владение 41%/59%

Составы на матч:

Латвия: Стейнборс, Лайзанс, Индранс, Камеш, Икауниекс, Шабала, Соловьев, Горкш, Казачок, Колесов, Ягодинскис.

Эстония: Мееритс, Виманн, Кяйт, Дмитриев, Тоомет, Аниер, Лутс, Метс, Калласте. Баранов, Тенисте.

Предупреждения: Тоомет — 42, Калласте — 44, Варданианс — 83.

Голы: Икауниекс 22 — 1:0, Зенев 52 — 1:1, Пурье 77 — 1:2.