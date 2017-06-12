Эстония одержала волевую победу над Латвией
Рига, 12 июня, 2017, 21:35 — ИА Регнум. 12 июня на стадионе «Сконто» был разыгран товарищеский матч между сборными Латвии и Эстонии. Матч завершился со счетом 1:2 в пользу гостей.
На экваторе первого тайма полузащитник «Лиепая» Давис Икауниекс открыл счет, перебросив вратаря — 1:0.
В начале второго тайма вингер «Габалы» Сергей Зенев сравнял счет ударом в ближний угол из-за пределов штрафной — 1:1.
На 77-й минуте форвард «КуПС» Атс Пурье вывел Эстонию вперед — 1:2.
Статистика матча (Латвия/Эстония)
Удары 3/11
Удары в створ 1/8
Владение 41%/59%
Составы на матч:
Латвия: Стейнборс, Лайзанс, Индранс, Камеш, Икауниекс, Шабала, Соловьев, Горкш, Казачок, Колесов, Ягодинскис.
Эстония: Мееритс, Виманн, Кяйт, Дмитриев, Тоомет, Аниер, Лутс, Метс, Калласте. Баранов, Тенисте.
Предупреждения: Тоомет — 42, Калласте — 44, Варданианс — 83.
Голы: Икауниекс 22 — 1:0, Зенев 52 — 1:1, Пурье 77 — 1:2.