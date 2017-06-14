Москва, 14 июня, 2017, 05:18 — ИА Регнум. Если первый квартал 2017 года демонстрировал тенденцию к перезагрузке губернаторского корпуса, то с последнего месяца весны федеральная политика тяготеет к стабилизации региональных элит, находящихся в режиме ожидания отставок глав регионов. Вряд ли теперь до 10 сентября мы увидим замены в рядах губернаторов — такое можно предположить только в исключительных случаях. Ситуацию анализирует Дмитрий Орлов.

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Общественная и политическая обстановка в регионах за последние месяцы ослабила позиции глав некоторых регионов. К таковым относятся Сергей Собянин (Москва), Дмитрий Овсянников (Севастополь), Николай Меркушин (Самарская область), в чьих регионах состоялись масштабные протестные акции, не оказавшие тем не менее критического влияния на губернаторов. Другое дело — коррупционные скандалы (как с арестом вице-губернатора Краснодарского края Юрия Гриценко) и публичные конфликты (как, например, в Волгоградской области с Андреем Бочаровым).

Однако к началу июня протестная активность имеет свойство затухать, снижая накал страстей и давая паузу властям до осени. Пока что самой резонансной можно считать градостроительную проблематику, к которой относятся акции против реновации в столице и протестный митинг против проекта Генплана в Севастополе.

В мае заметным оказалось упрочение позиций некоторых назначенных в апреле и.о. глав регионов. Напротив, снизился рейтинг губернаторов там, где наблюдались трудности в ходе праймериз «Единой России», прошедших 28 мая (хотя иногда наблюдалась и обратная картина — усиление позиций при успешном проведении предварительного голосования).

В пятерке рейтинга лидеров глав регионов по-прежнему находятся удерживающий первое место Сергей Собянин (Москва), Рамзан Кадыров (Чеченская Республика), поднявшийся с четвертого места на третье Владимир Якушев (Тюменская область), прибавивший три пункта Георгий Полтавченко (Санкт-Петербург), снизившийся на две строки Рустам Минниханов (Татарстан).

Особенно заметно падение рейтинга Вениамина Кондратьева (Краснодарский край), потерявшего 4 пункта и переместившегося на 9-е место. В этом регионе не только идет жесткая борьба за контроль над заксобранием, но и случилось взбудоражившее общественность событие — арест вице-губернатора Юрия Гриценко. Интересны с точки зрения отношений внутри региональных элит и праймериз «Единой России».

О тренде на обновление читайте здесь: Российские регионы и региональная политика в мае 2017 года

Колебания рейтинга глав регионов рассмотрены в статье: Рейтинг влияния глав субъектов Российской Федерации в мае 2017 года

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