Архангельск, 12 июня, 2017, 21:36 — ИА Регнум. В Архангельске прошли торжественные мероприятия по празднованию Дня России. Основной площадкой стала площадь Мира у Вечного огня.

ГАУ «Патриот» Архангельской области Глава области Игорь Орлов собирает карту региона из деревянных кусочков

Как ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ГАУ центр «Патриот», одним из самых зрелищных действий стал конкурс на сборку карты Российской Федерации и Архангельской области на скорость.

«В рамках госпрограммы было закуплено несколько комплектов специальных спилс — карт, представляющих собой набор магнитных элементов в форме российских регионов и муниципалитетов Поморья. На специальной магнитной доске они собираются в карту страны и области», — говорит директор ГАУ Архангельской области «Патриот» Евгений Корнюх.

Также он сообщил, что федеральная программа «Знаю Россию» реализуется на протяжении уже нескольких лет. В День России, 12 июня 2017 года, к ней присоединилась и Архангельская область. Кроме того, специально к 80-летию области было заказано три комплекта карт региона.

За время работы площадки норматив по сборке спилс — карт на время сдали порядка 10 человек. Они получили значки и удостоверения.

«Разработав карту Архангельской области, ребятам предлагается попробовать собрать карту нашей области, посмотреть какой район с каким граничит и ее муниципальный центр, — добавил Евгений Корнюх. — Сначала все просто тренируются, а потом можно сдать норматив на время».

Согласно задумке, золотой значок дается тем, кто соберет карту России за 10 минут, а серебряный — за 15 минут.

Планируется, что магнитные карты страны будут выставлять в Архангельске и на других праздничных мероприятиях, а также в рамках различных военно-патриотических акций.