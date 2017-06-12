Киев, 12 июня, 2017, 20:56 — ИА Регнум. На Украине сотрудники специальных служб перекрыли контрабандный канал поставок «элитной марихуаны» в Российскую Федерацию. Об этом говорится в сообщении, обнародованном на сайте Службы безопасности Украины (СБУ).

Carlos Gracia Марихуана

«Правоохранители установили, что наркодельцы по заказу российских клиентов выращивали каннабис на «плантациях» в Мелитопольском районе Запорожской области, — говорится в сообщении. — Марихуану в РФ перевозили курьеры железнодорожным транспортом, оплата за товар поступала организаторам на банковские карты».

Отмечается, что сотрудники СБУ задержали одного из участников группировки в поезде «Харьков-Москва» и изъяли 10 пакетов каннабиса весом 7 кг.

«Во время обысков по месту жительства организатора наркобизнеса в Броварском районе Киевской области сотрудники СБУ выявили еще 10 кг готовых к сбыту наркотиков», — отмечается в сообщении.

В настоящее время по данным фактам проводится проверка.