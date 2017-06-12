Минск, 12 июня, 2017, 20:54 — ИА Регнум. 12 июня на стадионе «Трактор» был разыгран товарищеский матч между сборными Белоруссии и Новой Зеландии. Матч завершился со счетом 1:0 в пользу белорусов.

henrikalexandersen Денис Поляков

В дебюте второго тайма латераль «БАТЭ» Денис Поляков открыл счет, замкнув навес с правого фланга — 1:0.

Статистика матча (Белоруссия/Новая Зеландия)

Удары 13/2

Удары в створ 6/1

Владение 53%/47%

Составы на матч:

Белоруссия: Климович, Поляков, Политевич, Быков, Корзун, Гордейчук, Скавыш, Бурко, Риос, Маевский, Сачивко.

Новая Зеландия: Маринович, Винн, Цимопулос, Боксал, Макглинчи, Вуд, Смельц, Рохас, Томас, Солви, Дуранте.

Предупреждения: Савиченко — 89.

Голы: Поляков 47 — 1:0.