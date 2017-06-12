Лондон, 12 июня, 2017, 20:41 — ИА Регнум. Британская газета Daily Mail опубликовала статью о подрыве морской мины времен Великой Отечественной войны в Крыму, признав полуостров российской территорией.

Крымский фронт. 1942

«Драматический инцидент произошел в портовом городе Севастополь на Крымском полуострове, на юго-западе России», — говорится в статье.

Отмечается, что сотрудники специальных служб подорвали немецкую донную мину 8 июня в открытом море.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в марте 2014 г. Крым был включен в состав Российской Федерации после референдума, на котором более 90% жителей полуострова проголосовали за выход из состава Украины.

Голосование крымчан стало реакцией на государственный переворот в Киеве в феврале 2014 г.