Москва, 12 июня, 2017, 20:10 — ИА Регнум.

Участниками праздничных мероприятий, посвященных Дню России, по всей стране стали 3,8 млн человек, сообщила журналистам официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Дарья Антонова ИА REGNUM

«По состоянию на 19:00 мск около 3,8 млн человек уже приняли участие в трех тысячах массовых мероприятиях, прошедших в российских городах в честь главного национального праздника страны», — отметила Ирина Волк.

Праздничные мероприятия и народные гулянья продолжаются в регионах европейской части России.

В центре Москвы намечен концерт российских исполнителей и грандиозный салют.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 12 июня на Красной площади дадут 500 салютных залпов.

Сотрудники полиции и Росгвардии по всей стране обеспечивают общественный порядок и безопасность граждан на мероприятиях, подчеркнула Ирина Волк.