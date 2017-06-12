Чебоксары, 12 июня, 2017, 20:06 — ИА Регнум. Впервые в этом году в Чебоксарах состоялась всероссийская акция — шествие «Парад дружбы народов России», в которой участвуют одновременно 33 региона страны. По данным властей, по центру столицы прошествовали представители 20 национально-культурных объединений. Шествие завершилось на Красной площади, где прошёл театрализованный праздник «Россия — родина моя!» и был представлен творческий проект «Дети поют гимн России», который объединил талантливых детей города. Вместе с юными вокалистами участники праздника исполнили главную песню страны. Всего в мероприятии приняли участие более 6 тыс. чебоксарцев и гостей столицы,

Cap.ru В Марпосаде. Конкурс детских рисунков «Родина»

Жителей и гостей столицы приветствовали официальные лица. Глава Чувашии Михаил Игнатьев назвал День России самым главным государственным праздником и напомнил о 90-х годах, когда с развалом Россия на определенное время утратила свою мощь.

«Мы помним 90-е годы, когда не стало Советского Союза, Российская Федерация на определенное время утратила свою мощь. Но верховный главнокомандующий России, наш национальный лидер Владимир Владимирович Путин принимает волевые политические решения, чтобы с Российской Федерацией все страны считались», — сказал, в частности, Михаил Игнатьев.

В Новочебоксарске 12 июня главной была спортивная тематика. В городе прошёл спортивный фестиваль «Мирное небо», в рамках которого свои навыки показали лучшие юные спортсмены города, состоялись открытые соревнования среди школьников и легкоатлетический фестиваль.