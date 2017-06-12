Лондон, 12 июня, 2017, 20:05 — ИА Регнум. «Судя по всему, нам предстоит увидеть Путина меньше мачо, но больше спортивным взрослым человеком, — размышляет Дежевски. — В чем может заключаться смысл перехода от имиджа «человека с голым торсом, охотника на тигра» к «хоккеисту»? Пожалуй, в желании показать, что президент России столь же подтянут, как и его страна, и что страна мудреет и остепеняется вместе со становящимся все более мудрым и остепеняющимся своим руководителем. При этом Путин выгодно контрастирует с одряхлевшими на финише своей политической карьеры его предшественниками — Брежневым, Андроповым, Черненко и Ельциным».