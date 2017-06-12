Ташкент, 12 июня, 2017, 20:01 — ИА Регнум. «Одним из приоритетов российской внешней политики остается и развитие связей с государствами-членами СНГ, сотрудничество с которыми выстраивается на основе равноправия, взаимной выгоды, уважения и учёта интересов друг друга», подчеркнул в приветственной речи посол РФ в Ташкенте Владимир Тюрденев.

Uzb.rs.gov.ru Дни культуры России в Узбекистане

Дипломат указал, что «этими же принципами формирования позитивной повестки дня мы руководствуемся и в нашей работе в рамках Шанхайской организации сотрудничества, ряды которой, как вы знаете, в этом году пополнились новыми странами-участниками — Индией и Пакистаном».

Посол указал, что «в этом году мы отмечаем 25-летие установления дипломатических отношений между Россией и Узбекистаном, который является для нас одним из ключевых партнеров в Центральной Азии».

«За это время нашим странам удалось существенно продвинуться вперед на пути расширения связей в политической, торгово-экономической, культурно-гуманитарной и других сферах, вывести российско-узбекское взаимодействие на уровень стратегического партнерства и союзничества», подчеркнул Тюрденев.

При этом, посол отметил, что «прочной основой для развития таких отношений между нашими странами являются многовековые узы дружбы населяющих их народов, бережное отношение как в России, так и в Узбекистане к вехам совместной истории, в частности, к празднику 9 Мая, который в этом году отмечался здесь с небывалым размахом».

По словам дипломата, большую роль в развитии всей системы двусторонних отношений играют личные связи и регулярный диалог между лидерами наших стран — резидентом России Владимиром Путиным и президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым.

«Их контакты были продолжены и в этом году во время госвизита Шавката Миромоновича в Россию, а также «на полях» недавнего астанинского саммита ШОС. Между двумя странами подписан беспрецедентный по своим объемам пакет межправительственных и межведомственных документов, касающихся разных аспектов нашего сотрудничества, от экономики и миграции до медицины и туризма с общим объемом финансирования порядка 16 миллиардов долларов», сообщил Тюрденев.

Таже, отметил посол, на подъеме и российско-узбекское культурно-гуманитарное сотрудничество.

В ноябре прошлого года в Узбекистане с успехом прошли Дни культуры России, в текущем году у нас запланированы аналогичные мероприятия, посвященные Узбекистану, уникальными событиями в этому году стали: выставка «Сокровища Нукуса» из Государственного музея искусств им.И.В.Савицкого в Государственном музее изобразительных искусств имени А.С.Пушкина в Москве, а также концерты Мариинского театра и Национального филармонического оркестра России в Ташкенте.

«Добрососедские взаимосвязи между Россией и Узбекистаном имеют большое будущее. Мы искренне заинтересованы в устойчивом развитии и процветании друг друга, повышении авторитета и укреплении позиций в регионе и на международной арене», сказал глава дипмисси РФ в Ташкенте.