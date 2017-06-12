Псков, 12 июня, 2017, 20:01 — ИА Регнум. Четырёхдневный Марш мира Воздушно-десантных войск (ВДВ) завершился в День России на площади Победы в Пскове. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации региона, в нем приняли участие более 220 человек в составе 18 команд, в том числе сборная администрации Псковской области во главе с губернатором Андреем Турчаком.

Pskovgorod.ru Торжественный церемониал у стелы «Город воинской славы» на площади Победы в Пскове. 12 июня 2017 года

Наряду с десантниками 76-й десантно-штурмовой Черниговской Краснознаменной ордена Суворова дивизии участниками марша стали спецназовцы, сотрудники следственного управления Следственного комитета России по Псковской области, курсанты псковского филиала Академии ФСИН России, воспитанники псковского центра «Патриот», Юнармии. Впервые в истории мероприятия на маршрут вышли курсанты Военно-морской академии Санкт-Петербурга. Все военнослужащие прошли дистанцию с грузом за спиной не менее 10 кг.

Главная задача, которую предстояло выполнить марафонцам, — прийти на финиш в полном составе. Маршрут Марша мира ВДВ традиционно проходил по труднодоступным местам.

«Этот марш стал для вас серьезным испытанием не столько физически, сколько морально. Особенно отрадно, что все команды без исключения финишировали, пройдя все испытания», — сказал командир 76-й десантно-штурмовой дивизии, гвардии генерал-майор Алексей Наумец, обращаясь к участникам мероприятия.

Команды-победители получили в подарок памятные гильзы с землей с мест сражений Великой Отечественной войны, а также индивидуальные и командные сертификаты о прохождении Марша ВДВ, вымпелы и цветы.

Завершилась церемония награждения Гимном России и троекратным оружейным залпом.

Напомним, марш мира ВДВ, организатором которого выступает 76-я гвардейская десантно-штурмовая дивизия, проводится в Псковской области традиционно. В этом году он состоялся уже в четвёртый раз.

Отметим также, что сегодня, в День России, пятеро военнослужащих 76-й дивизии ВДВ получили из рук главы региона медали ордена «За заслуги перед Отечеством» I и II степеней, медали Суворова и медаль Жукова.