Великий Новгород, 12 июня, 2017, 19:52 — ИА Регнум. Торжественное мероприятие, посвящённое Дню России, состоялось сегодня, 12 июня, в Новгородском кремле у памятника «Тысячелетие России». Как сообщили ИА REGNUM в пресс-центре правительства региона, праздник открыл временно исполняющий обязанности губернатора Андрей Никитин.

Сергей Суфтин, пресс-центр правительства Новгородской области День России в Великом Новгороде

«Этот день символизирует начало новой России. И мы вправе гордиться силой нашего национального духа, тысячелетней государственностью. Буквально в ста метрах отсюда, во Владычной палате, впервые прозвучало слово «Россия». У новгородцев особое отношение к русской истории. Патриотизм — это основа культурного кода жителей нашего региона», — заявил врио главы региона.

Сергей Суфтин, пресс-центр правительства Новгородской области День России в Великом Новгороде

Никитин отметил, что День России — очень знаковое событие: это праздник, который напоминает об истории, о героическом прошлом нашей страны и придаёт силы строить будущее.

Новгородцев также поздравили председатель Новгородской областной думы Елена Писарева, мэр Великого Новгорода Юрий Бобрышев, председатель думы Великого Новгорода Владимир Тимофеев и член совета по гармонизации межнациональных отношений при Правительстве области Рустав Шовлаев.

Юным новгородцам были вручены паспорта — первые документы, удостоверяющие личность и подтверждающие права гражданина России.

В Новгородской областной филармонии Андрей Никитин вручил государственные, региональные, ведомственные и общественные награды работникам предприятий, деятелям культуры, специалистам образования, здравоохранения, а также новгородцам, совершившим мужественные поступки.

«У Новгородской области есть повод гордиться своими жителями. Среди них много талантливых, преданных своему делу профессионалов. Рядом с нами живут неравнодушные люди, которые, буквально каждый день, совершают маленькие, а иногда и значительные подвиги. Именно такие люди вселяют в нас надежду на будущее, и помогают двигаться вперёд», — сказал Андрей Никитин.

Сергей Суфтин, пресс-центр правительства Новгородской области День России в Великом Новгороде

Он особо отметил юных лауреатов всероссийской общественно-государственной инициативы «Горячее сердце». В 2016 году новгородцы Иван Клаупик, Денис Кротов и Иван Федоров спасли тонущих мужчин, а Илья Доценко из Боровичей — мальчика.

Благодарность президента России объявлена Уполномоченному по правам ребенка в Новгородской области Елене Филинковой. Награды она удостоена за укрепление системы правовой защиты детства в регионе.

За большой вклад в развитие духовной культуры в регионе звание «Почётный гражданин Новгородской области» присвоено Митрополиту Новгородскому и Старорусскому Льву.

Также сегодня были вручены свидетельства о занесении в Книгу Почёта Новгородской области. Она учреждена в 2004 году, и в неё ежегодно вписываются имена жителей региона, внёсших весомый вклад в его социально-экономическое и культурное развитие. На этот раз занесения в Книгу Почёта удостоились Герой социалистического труда Евгения Зябликова из Пестовского района, директор ООО «Русь» Татьяна Бойцова из Мошенского района, врач-уролог Окуловской ЦРБ Леонид Семенихин.

Отметим, что празднование Дня России в Великом Новгороде завершает 3-дневные мероприятия по случаю 1158-летия города. Ожидается, что финальным аккордом празднования станет массовое исполнения Гимна Российской Федерации.