Тбилиси, 12 июня, 2017, 19:34 — ИА Регнум. Президент Грузии Георгий Маргвелашвили 13 июня посетит с официальным визитом Казахстан. По информации пресс-службы президента Грузии, вместе с Георгием Маргвелашвили в Астану отправится правительственная делегация в составе первого вице-премьера, министра финансов Дмитрия Кумсишвили, первого заместителя министра иностранных дел Давида Залкалиани, представителей администрации президента и депутатов парламента Грузии.

Expo2017astana.com Выставка «Экспо-2017» в Астане

В рамках визита главу грузинского государства примет президент Казахстана Нурсултан Набарбаев. Встречи состоятся как в формате один на один, так и в расширенном формате, после чего будут сделаны совместные заявления.

В ходе официального визита запланированы встречи с премьер-министром и председателями Сената и Мажилиса парламента Казахстана.

Президент Грузии вместе с грузинской делегацией посетит выставку «Экспо-2017», которая проходит в Астане, осмотрит павильоны Грузии и Казахстана и примет участие в праздновании «Национального дня Грузии» в рамках этой выставки».

Официальный визит президента Грузии в Астану завершится 13 июня.