Ростов-на-Дону, 12 июня, 2017, 19:33 — ИА Регнум. Жители Ростовской области широко отмечают День России. Народные гуляния проходят во всех городах и районах многонационального Донского края. Основные торжества прошли в столице юга России. Помимо широкого списка мероприятий по улицам города-миллионника ростовчане пронесли российский триколор длиной 300 метров и шириной 4,5 метра, передаёт ИА REGNUM 12 июня.

Donland.ru Юные патриоты

Donland.ru Вручение паспортов

Важным и запоминающимся событием в жизни юных ростовчан стала церемония вручения главного документа гражданина РФ. Именно в этот день, 12 июня, 10 юношей и девушек получили паспорта из рук донского губернатора Василия Голубева. Глава региона вручил документ победителям всероссийской акции «Мы — граждане России». Школьники произнесли клятву гражданина страны, с напутствием к ним обратились родители.

Donland.ru День России на Дону

В День России в Ростовской области состоялся благотворительный марафон в поддержку строительства музея «Самбекские высоты». Комплекс, посвящённый Великой Отечественной войне, будет возведён на народные средства на территории Неклиновского района. В военные 40-е здесь пролетала линия Миус-фронта, на которой погибли более 800 тыс. советских солдат. В фонд музея 12 июня было перечислено более 7,2 млн рублей.

Donland.ru Сбор средств на музей

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в стенах «Самбекских высот» будут размещены сотни реликвий времен Великой Отечественной войны, найденные поисковиками на полях сражений. Здесь же предполагается установить мемориал памяти героев с возможностью захоронения капсул с останками погибших солдат. Планируется, что музейный комплекс распахнёт двери в год 75-летия Великой Победы — в 2020 году.

«На Миус-фронте я был после ранения в составе казачьего корпуса. Миус-фронт пролегал всего лишь на 100 км, но погибло здесь 833 тыс. солдат. Музея здесь до сих пор нет, хотя в других городах есть. Наконец нам уделили внимания. Это будет действительно память народная. Мне приходится бывать в наших школах, я встречался с ребятами, они очень интересуются событиями тех времен. Когда садишься в классе, они окружают, маленькие — лезут на коленки. Называют дедушкой как своего родного, ведь у них такого дедушки не было, они в степях остались. Вся миусская земля была усеяна трупами, и разве они не достойны памяти в виде музея?» — задается вопросом фронтовик Михаил Петрович Шатов.