Тбилиси, 12 июня, 2017, 19:30 — ИА Регнум. Грузия благодарна президенту Литвы за защиту позиций страны на саммите НАТО в Брюсселе, заявил президент Грузии Георгий Маргвелашвили на встрече с министром иностранных дел Литвы Линасом Ликнявичусом. По информации пресс-службы президента Грузии, встреча состоялась 12 июня в рамках визита делегации Литвы в Тбилиси.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Саммит НАТО

«Прошу передать госпоже президенту мою сердечную благодарность за защиту позиций Грузии на саммите НАТО. Она большой сторонник Грузии», — заявил Георгий Маргвелашвили.

Президент обсудил с министром иностранных дел Литвы вопросы двусторонних отношений, сотрудничества в многостороннем формате, а также ситуацию на «оккупированных территориях» и вопросы безопасности.

Георгий Маргвелашвили поблагодарил Линаса Линкявичуса за то, что в рамках своего визита тот посетил «линию оккупации» — Зугдиди, поселок Хурча и Ингурский мост на границе с Абхазией, и отметил, что внимание такого высокого гостя к ситуации на «линии оккупации» имеет большое значение.

На встрече было отмечено, что Грузии следует продолжить реформы, предусмотренные планом действий европейской и евроатлантической интеграции. Линас Линкявичус еще раз подтвердил Георгию Маргвелашвили поддержку Грузии.

В рамках визита литовской делегации в Тбилиси прошло четвертое заседание грузино-литовской комиссии по евопейской и евроатлантической интеграции.