Иваново, 12 июня, 2017, 19:25 — ИА Регнум. Гала-концерт регионального героико-патриотического конкурса-фестиваля «Славим Россию» состоялся в Иванове 12 июня, в День России, сообщили корреспондент ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона. Этот концерт стал центральным событием праздничных мероприятий в областном центре.

Ivoblduma.ru Гала-концерт фестиваля «Славим Россию» в Иванове

Конкурс-фестиваль «Славим Россию» проходит в области с 2005 года и традиционно объединяет два государственных праздника — День народного единства и День России. Инициаторами и учредителями конкурса являются региональные департаменты молодежной политики и спорта, образования, культуры и туризма, администрация города Иваново, Ивановское региональное отделение партии «Единая Россия», Совет Ивановского регионального отделения Всероссийской организации ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов. В этом году с учетом отборочного тура в мероприятии приняли участие более тысячи человек.

Ivoblduma.ru Гала-концерт фестиваля «Славим Россию» в Иванове

Губернатор Ивановской области Павел Коньков вручил гран-при конкурса-фестиваля «Славим Россию!». Глава региона отметил, что молодежь Ивановской области — это поколение, которому можно доверить судьбу региона и страны.

«Целеустремленность и неравнодушное отношение придают вам силы для поисковой деятельности, проведения волонтерских акций, реализации краеведческих проектов, творческих и спортивных побед», — сказал он.

В рамках концерта состоялись выступления лучших творческих коллективов региона, которые прошли муниципальные отборочные туры. Всего было представлено более 70 номеров, отобранных на финальном концерте фестиваля.

Награды дипломантам и лауреатам фестиваля вручили председатель Ивановской областной думы Виктор Смирнов и глава города Иваново Владимир Шарыпов.

Так, в номинации «Вокал» победу одержали Кристина Беридзе (Иваново), Сергей Суслов, (Тейково) и народный коллектив «Русь» (Фурмановский район). Илья Зюзин получил Гран-при конкурса-фестиваля в номинации «Художественное слово». Сразу две высшие награды достались воспитанникам студии современной хореографии «Возрождение»: гран-при фестиваля получили солистка студии Ульяна Кокоулина и группа «Вариант».

Сегодня же губернатор Павел Коньков принял участие в торжественной церемонии вручения паспортов юношам и девушкам, добившихся успехов в учебе, науке и творчестве. 12 человек получили из рук главы региона свой главный документ.

Праздничные мероприятия прошли во всех районах области, однако в Шуе День России совпал еще и со Днем города. С праздником жителей поздравил глава региона.

«Шуя — одно из исторических поселений, жемчужина региона. Город пользовался вниманием царских особ и вдохновлял литераторов. Здесь развивались художественные промыслы и рождались мануфактуры. И сегодня, благодаря усилиям местных жителей и руководства города, Шуя остается одним из крупнейших экономически развитых центров региона», — отметил Павел Коньков.

На площадках города развернулись театрализованные концертные программы, выставки и ярмарки, мастер-классы по традиционным русским промыслам, творческие мастерские. Для жителей и гостей города в праздничный день организованы концертные программы на Центральной площади Шуи и в городском парке. В детском парке детей ждут игры, развлечения, водные забавы, конкурсы и викторины, шоу мыльных пузырей. На городском пляже все желающие смогут ознакомиться с выставкой военной и пожарной техники. В музеях города работают экспозиции, посвященные истории Шуи и 150-летию со дня рождения Константина Бальмонта. Завершится День города Шуя выступлениями музыкальных групп и праздничным фейерверком.