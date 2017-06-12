Москва, 12 июня, 2017, 19:25 — ИА Регнум. В центре Москвы пресечена несанкционированная акция оппозиции в формате народных гуляний. Об этом сообщил глава департамента региональной безопасности Москвы Владимир Черников в интервью «Интерфаксу».

Юлия Крижанская ИА REGNUM Москворецкая набережная

Отвечая на вопрос, можно ли считать несанкционированную акцию оппозиции пресеченной, Черников заявил: «Да, конечно, можно».

При этом глава департамента региональной безопасности Москвы добавил, что в несогласованном мероприятии приняли участие не более 5 тысяч человек.

«По сравнению с тем количеством — порядка 2,5 млн человек, которые приняли участие в праздновании Дня России — это ничтожный процент», — сказал он.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 12 июня в Москве на улице Тверской был задержан участник несанкционированной акции протеста, распыливший перцовый баллончик в лицо сотруднику ОМОН. Пострадавший сотрудник правоохранительных органов получил ожог глаза, ему была оказана необходимая медицинская помощь.

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