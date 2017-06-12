Тбилиси, 12 июня, 2017, 19:12 — ИА Регнум.

«Литва — очень важный друг Грузии, поддержку которого правительство страны ценит особенно высоко», — заявил премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили на встрече с министром иностранных дел Литвы Линасом Ликнявичусом. По информации пресс-службы правительства Грузии, встреча состоялась 12 июня в рамках визита делегации Литвы в Тбилиси.

Mfa.gov.ge Перед заседанием грузино-литовской комиссии по европейской и евроатлантической интеграции. Тбилиси, 12 июня 2017 года

На встрече рассматривались вопросы двустороннего сотрудничества, проводимые в Грузии реформы и процессы ее интеграции с ЕС и НАТО.

Стороны отметили прогресс Грузии на пути европейской и евроатлантической интеграции, обсудили ситуацию на «оккупированныхз территориях». Георгий Квирикашвили поблагодарил Линаса Линкявичуса за поддержку суверенитета и территориальной целостности Грузии.

Премьер рассказал главе МИД Литвы о проводимых его правительством экономических реформах, нацеленных на содействие быстрому экономическому росту страны.

Стороны дали высокую оценку двусторонним отношениям в разных сферах и выразили надежду на их дальнейшее углубление.

В рамках визита литовской делегации в Тбилиси прошло четвертое заседание грузино-литовской комиссии по евопейской и евроатлантической интеграции.