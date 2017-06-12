Рига, 12 июня, 2017, 18:59 — ИА Регнум. За последний год больше всего латвийских подданных было задержано за контрабанду наркотических и психотропных веществ в Испании, заявил начальник Главного управления криминальной полиции Андрей Гришин, сообщает LETA.

Испания

Как стало известно, латвийцы участвуют в контрабанде наркотиков преимущественно за границей и задерживают их тоже в основном вне Латвии. Так, в 2015—2016 гг. для наркокурьеров был актуален маршрут с Ближнего Востока, а сейчас — из Южной Америки. Больше всего латвийцев (34) в течение последнего года было задержано в Испании. Там находится один из крупнейших аэропортов, где их и задерживают, пояснил, представитель полиции.

Второе место по числу задержанных за контрабанду наркотиков латвийцев занимает Россия, где за последний год было задержано 20 латвийских подданных, третье — Аргентина (15). Далее по этому показателю следуют Бразилия (14), Германия и Великобритания (по 13).

Чаще всего нелегально перевозятся кокаин, метамфетамин, амфетамин, KHAT, героин, экстази, гашиш и кетамин. Контрабандисты используют для перевозки наркотиков в основном воздушное сообщение, судоходство и грузоперевозки.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, Латвию пересекают пути транзита наркотиков как с востока на запад, так и с севера на юг. Наркотики поступают из Китая и Нидерландов, а также из Великобритании, Франции, Ирландии, Бельгии, Чехии. Также поездами и автотранспортом они ввозятся из Белоруссии, Литвы, Украины.