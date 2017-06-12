Тбилиси, 12 июня, 2017, 18:55 — ИА Регнум. На заседании были рассмотрены вопросы повестки дня интеграции Грузии с ЕС и НАТО, достигнутый Грузией на этом пути прогресс, актуальные вопросы двусторонних отношений, ситуация на «оккупированных территориях» и сотрудничество в рамках международных организаций.

Mfa.gov.ge Перед заседанием грузино-литовской комиссии по европейской и евроатлантической интеграции. Тбилиси, 12 июня 2017 года

По заявлению министра иностранных дел Литвы, Грузия является передовой страной в Восточном партнерстве, а за год, прошедший после предыдущего заседания комиссии Грузия достигла значительного прогресса на пути интеграции с ЕС. В частности, вступило в силу соглашщение об ассоциации и о свободной торговле с Евросоюзом, для граждан Грузии открылось безвизовое сообщение со странами Шенгенской зоны.

Линкявичус заявил, что его страна продолжит обмен опытом и оказание Грузии правтической помощи как в двустороннем формате, так и в рамках проектов Евросоюза.

Особое внимание стороны уделили предстоящему в ноябре этого года саммиту Восточного партнерства в Брюсселе и обменялись мнениями относительно своих ожиданий от этого саммита.

На заседании было подчеркнуто значение интенсивного практического сотрудничества между Грузией и НАТО и необходимость активизации усилий для дальнейших шагов на пути интеграции Грузии с альянсом. Глава МИД Литвы особенно выделил успешные реформы, осуществленные в сфере обороны Грузии, и вклад Грузии в обеспечение международной безопасности.

Министр иностранных дел Грузии Михаил Джанелидзе поблагодарил Линаса Линкявичуса за то, что свой визит в Грузию он начал с посещения «оккупационной линии». 12 июня утром Линкявичус побывал в Западной Грузии, в Зугдиди, селении Хурча и на Ингурском мосту. Глава МИД Литвы, со своей стороны, подтвердил поддержку суверенитета и территориальной целостности Грузии и одобрил проводимую правительством страны мирную политику в отношении «оккупированных территорий».

Следующее заседание грузино-литовской комиссии по евопейской и евроатлантической интеграции пройдет в 2018 году в Литве.