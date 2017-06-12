Будапешт, 12 июня, 2017, 18:55 — ИА Регнум. Европейский союз не должен вмешиваться во внутренние дела Будапешта. Об этом, как передает агентство «Анадолу», сообщил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, выступая в парламенте.

Kremlin.ru Виктор Орбан

«Сегодня многие венгры не согласны с политикой Брюсселя», — подчеркнул премьер-министр страны.

Орбан добавил, что Европейский союз, который пытается добиться больших уступок от входящих в него стран, требует от Венгрии участия в обязательных программах распределения беженцев.

«Мы не допустим, чтобы нам диктовали условия», — сказал Орбан.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 17 мая в Страсбурге депутаты Европарламента в ходе пленарного заседания приняли резолюцию, в которой обвинили Венгрию в нарушении европейских ценностей и пригрозили введением санкций.