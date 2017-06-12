Москва, 12 июня, 2017, 18:32 — ИА Регнум. Праздник начался в 12:00 на сцене, организованной телеканалом «Матч ТВ». Гостей ждали зажигательная музыка, эффектные трюки от мастеров воркаута и скейтборда и, конечно, известные профессиональные спортсмены, которые на личном примере показали, как надо проводить зарядку, — хоккеист Александр Овечкин, олимпийские чемпионы Аделина Сотникова и Виктор Ан.

Park.sokolniki.com Парк «Сокольники»

«Спорт всегда должен присутствовать в нашей жизни, и неважно, происходит ли это на специальном стадионе или в парке, — цитирует ТАСС слова Александра Овечкина, — Люди должны заниматься спортом, без этого никуда; все мои знакомые и семья занимаются спортом. Радостно видеть, что очень много детей. Мы стареем, но приходит достойная смена».

Хоккеист также отметил удачный формат, выбранный организаторами праздника.

«Дай бог, чтобы праздник стал еще одним импульсом к занятию спортом, ведь спорт — это здоровье, хорошее настроение, уверенность в себе. И лучше формы просто не найти — люди получают удовольствие, кайф и параллельно укрепляют свое здоровье. Организаторы — молодцы», — сказал он.

В парке также открыта киберзона, где можно показать свои навыки игры в футбольный симулятор FIFA 2017 и выиграть призы.

Основное внимание собравшихся привлек кубок за победу в чемпионате Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ), который в завершившемся сезоне впервые за 16 лет достался московскому «Спартаку». Очередь из желающих сфотографироваться с трофеем выстроилась еще задолго до начала праздника.

Интерес к трофею поддержали и игроки «Спартака» Артем Ребров и Андрей Ещенко. На протяжении трех часов они фотографировались и раздавали автографы всем желающим. Собравшиеся болельщики победными кричалками порой даже заглушали музыку.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в День России в Москве проходит более 150 праздничных мероприятий.

Общественный порядок и безопасность граждан обеспечивают свыше 8,7 тысячи сотрудников полиции, Росгвардии и народных дружинников.