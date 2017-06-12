Кызыл, 12 июня, 2017, 18:10 — ИА Регнум. Празднование Дня России началось в Кызыле с торжественной церемонии поднятия государственных флагов Российской Федерации и Тувы. В церемонии приняли участие члены республиканского правительства, депутаты и аппарат Верховного Хурала, руководители территориальных структур федеральных органов власти, другие чиновники, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе республиканского правительства.

Gov.tuva.ru Празднование Дня России в Туве

Продолжением торжественного действа стало вручение ключей от нового автомобиля «УАЗ-Патриот» руководителю ГУП «Моген-Бурен» Монгун-Тайгинского района Ошку-Саар Ооржак. Автомобиль сделан по специальному заказу, имеет холодильную установку вместимостью до 650 кг.

«В прошлом году мы имели честь участвовать в празднике Труда в селе Моген-Бурен. На месте увидели, что в суровой и далекой Монгун-Тайге налажен целый ряд производств, связанных с выпуском тувинского мороженого, йогурта и другой молочной продукции. Популярна также традиционная лапша. Это все востребовано в Кызыле, в Чадане. Для того, чтобы у них была возможность дойти до широкого потребителя, мы решили подарить им модифицированный автомобиль-рефрижератор, оборудованный холодильной установкой на 650 кг», — написал затем в своем блоге глава Тувы Шолбан Кара-оол.

Затем состоялась торжественная церемония в Доме народного творчества. В своем выступлении Шолбан Кара-оол отметил важность государственного праздника: «12 июня 1990 года — особая дата в истории нашей страны. В этот день Россия взяла курс на обновление, на строительство демократического государства, и этому курсу остается верна. За это время наша страна и многонациональный российский народ пережили много разных событий, нелёгких лет. Но трудности только закалили нас, укрепили нашу Отчизну. Мы сохранили единство и территориальную целостность страны. Благодаря труду нашего лидера Владимира Владимировича Путина, а также нашей верности Родине, Россия возродилась, вернув былую мощь и силу, статус великой державы. И поводов гордиться своей страной у нас с каждым годом становится все больше».

«Наша Родина — особенная! Одна из самых многонациональных стран в мире, — сказал он. — На бескрайних российских просторах проживают представители 193 национальностей. Наше главное достояние — огромное этническое и культурное разнообразие. И мы это разнообразие, в отличие от западных стран, бережно храним, развиваем и гордимся нашим духовным богатством. Жить в единой семье народов России — не просто слова. Это значит быть вместе и в радости, и в дни испытаний. Сейчас вновь наступили не самые простые времена — планета переживает глобальный кризис доверия, в мире ощутимо нарастает напряжённость, мировая экономика всё более политизируется. Запад пытается изолировать нашу страну, «задавить» нас санкциями. Они плохо знают Россию, характер нашего народа, его умение сплотится перед лицом любой угрозы, встать плечом к плечу и «взять» любую преграду. Не сомневаюсь, что у нас достанет мудрости, уверенности, энергии и трудолюбия, чтобы преодолеть временные сложности и выйти из них ещё более консолидированными, обновленными и окрепшими».