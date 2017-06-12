Горно-Алтайск, 12 июня, 2017, 17:59 — ИА Регнум. Торжественное мероприятие, посвященное Дню России, состоялось сегодня, 12 июня, на стадионе «Спартак» в Горно-Алтайске. Праздник начался с Парада дружбы народов, в котором приняли участие свыше 450 представителей разных народностей, проживающих в регионе. Они прошли в традиционных национальных костюмах, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства Республики Алтай. В праздничном митинге, который состоялся после парада, участвовали свыше 5 тыс. человек.

Altai-republic.ru День России в Горно-Алтайске

«Сегодня мы с вами отмечаем главнейший государственный праздник — День России. Декларация о государственном суверенитете России провозгласила главенство Конституции РФ и ее законов, утверждение равных правовых возможностей для всех граждан, — сказал, приветствуя собравшихся, глава региона Александр Бердников. — В нашей стране важна и значима каждая личность, каждый человек. Этот праздник новой великой державы, но нельзя забыть и многовековую историю нашего государства, весь тот непростой путь, который прошел наш великий народ. Очень важно помнить о прошлом, обо всех героических подвигах, драматических периодах, которые выпадали на нашу с вами долю, на долю наших предков».

Россия с доблестью преодолела множество испытаний, междоусобицы, две мировые войны, локальные конфликты, развал Советского Союза, террористические угрозы. «Мы должны встать плечом к плечу и показать всем, что мы — единая нация, мы — тот народ, который не сломит никто. Именно потому, что каждый народ, живущий в Российской Федерации, каждый человек, именующий себя россиянином, знает, все мы — часть великой и непобедимой силы. Общими усилиями во главе с нашим президентом Владимиром Путиным делается все для того чтобы нашим гражданам жилось лучше, комфортней».

В торжественной обстановке состоялось награждение. Так, благодарность президента Российской Федерации получила учитель лицея №6 Ольга Трусова. Звания «Почетный гражданин Республики Алтай» удостоены председатель городского Совета ветеранов Мария Гайдабрус, заместитель начальника Государственной экспертизы Михаил Епишев. Почетное звание «Заслуженный работник здравоохранения Республики Алтай» получила руководитель испытательного лабораторного центра, врач-лаборант Центра гигиены и эпидемиологии Ирина Зубюк.

По сложившейся традиции состоялось вручение главного документа в жизни россиянина. Паспорт гражданина Российской Федерации получили учащиеся из Горно-Алтайска Анастасия Карчинакова, Арлан Карымов, школьница из Чойского района Ольга Пряженникова, учащиеся из Майминского района Елизавета Софронова и Артем Чеботаев.

В рамках празднования был дан старт автопробегу «Чуйский тракт — дорога дружбы, молодости, спорта», приуроченному ко Дню России и посвященному 95-летию Чуйского тракта, 80-летию образования Комитета регионального органа исполнительной власти в сфере физической культуры и спорта и 90-летию образования ДОСААФ России.

Продолжилось мероприятие показательными выступлениями спортсменов Республики Алтай, а также представителей силовых ведомств региона.