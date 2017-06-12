Чита, 12 июня, 2017, 17:45 — ИА Регнум. Жертвами автокатастрофы, произошедшей 11 июня в Забайкальском крае, стали 13 человек. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службы главы Забайкальской митрополии.

Eparhiachita.ru Митрополит Читинский и Петровск-Забайкальский Димитрий совершил литию по погибшим в ДТП в Забайкалье

«Меньше часа назад в реанимации Петровск-Забайкальской ЦРБ погибла еще одна женщина, — сказали в пресс-службе. — Таким образом, число погибших в результате аварии возросло до 13 человек».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 11 июня в Забайкальском крае попал в ДТП автобус с пассажирами. Автобус перевозил 51 человека из села Красный Чикой в Читу.

ДТП произошло на 702 км трассы «Байкал» в селе Хохотуй.

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