Томск, 12 июня, 2017, 17:42 — ИА Регнум. День России в Томской области отметили фестивалем «Дружба народов». Мероприятие стартовало в два часа дня 12 июня в Губернаторском квартале на набережной Томи. И как сообщили ИА REGNUM в администрации региона, на фестивале было представлено все многообразие национальных культур народов, проживающих в области.

Администрация Томской области День России в Томске

Открыл мероприятие врио губернатора Томской области Сергей Жвачкин.

«Россия — это в первую очередь замечательные люди. Люди, которые тысячи лет бережно хранят свою историю, традиции и культуру, честно трудятся, воспитывают детей, живут в мире и согласии друг с другом, в гармонии с окружающим миром. Россия — это мы с вами!», — сказал Жвачкин, поздравляя томичей с праздником.

После чего председатель Ассамблеи народов Томской области Николай Кириллов и член Молодежного парламента региона Алексей Филимонов под гимн Росси подняли государственный флаг страны.

Кроме того, в торжественной обстановке врио губернатора вручил паспорта юным гражданам России — главный документ гражданина страны получили 33 томича.

После официальной части прозвучала песня «Я люблю Россию» и прошел молодежный флеш-моб. Работали на мероприятии и концертно-развлекательные площадки: «Национальная», «Школа патриота», «Гостевая», «Россия — это мы», «Богатырская». Вечером в Томске начался гала-концерт и церемония награждения победителей и участников Всероссийской детской фольклорной Ассамблеи из восьми регионов Российской Федерации. Со своими номерами выступили лауреаты и победители гала-концерта и образцовые ансамбли народного танца «Россияночка» и «Карусель», хореографический ансамбль «Авангард», студенты губернаторского колледжа социально-культурных технологий и инноваций, ансамбли центра татарской культуры, дагестанский, чувашский и бурятский ансамбли.

На протяжении всего праздника в городе проходила выставка-ярмарка изделий и творческих работ художников и мастеров декоративно — прикладного творчества. Была организована работа подворий муниципальных районов области.

Как сообщили ИА REGNUM в администрации Томской области, в фестивале несмотря на дождь участие приняли более тысячи томичей.

С праздником томичей поздравили мэр города Томска Иван Кляйн и председатель городской Думы Сергей Панов. Обращение к горожанам размещено на сайте томской мэрии.

«Томск — многонациональный город, в котором более 400 лет живут представители самых разных культур и народов. Уверены, что в дальнейшем мы только сохраним и преумножим наши традиции гостеприимства и многоконфессиональности известные далеко за пределами города. Примите самые теплые пожелания здоровья, счастья и благополучия! Мира вам и добра!», — сказано в официальном поздравлении городской власти.

Мероприятия в честь Дня России прошли по всему городу: квесты, мастер-класы, праздничные концерты.

Помимо областного центра, мероприятия в День России прошли и в районах региона, где праздник отметили велопробегами, книжными выставками, концертами, спортивными соревнованиями, экскурсиями и викторинами.

Так, в городе Асино на площади Ленина жителей ждала концертная программа «Наша Родина — Россия». Асиновцы поучаствовали в акции «Русский хоровод», работали площадки по нанесению аквагрима и запуск шаров. В Бакчаре в Губернаторском квартале была открыта областная выставка-ярмарка подворий, национальных кухонь, произведений мастеров и художников. В Белом яре прошло народное гуляние «Народов много — страна одна», а вечером состоялся вечер вальса. В Каргаске отметили День России фестивалем национальных культур «Когда мы вместе» с фотовыставкой «Мои земляки», а также конкурсом национальных блюд «Кулинарный шедевр» с участием коллективов организаций района. В летних детских лагерях Первомайского района прошли игровые программы, спортивные соревнования. В Чаинском районе состоялась XIV спартакиада трудящихся муниципалитета.

Всего в Томской области в день России прошли более ста праздничных мероприятий.

Отметим, что в Томской области действуют около 40 национально-культурных объединений, в том числе 14 национально-культурных автономий, 25 национальных диаспор, включая общественную ассоциацию малых коренных народов Севера «Колта Куп», более 100 религиозных организаций, 18 конфессий.