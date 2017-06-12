Ставрополь, 12 июня, 2017, 17:41 — ИА Регнум. Более 50 мероприятий ко Дню России проходит в одном только Ставрополе. По всему Ставрополью их гораздо больше.

Пресс-служба губернатора Ставрополья День России в Ставрополе

Глдавное торжество состоялось 12 июня на Крепостной горе краевой столицы. Оно прошло под девизом «Россия-Ставрополь-МЫ!». Его участниками стали около 5 тыс. жителей и гостей краевого центра, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном правительстве.

«Наша страна существует тысячу лет. Изо дня в день, из года в год, из столетия в столетие наши предки создавали то, что окружает нас. Сегодняшний праздник напоминает о них — о предшественниках, передавших нам страну. И мы хотим, чтобы и впредь она была великой и могущественной; объединяла всех, кто считает ее своей Родиной, посвящает ей труд, связывает с ней будущее своих детей», — обратился глава края Владимир Владимиров к жителям региона.

Участники акции исполнили хором Государственный гимн России.

Краевой центр проводит мероприятия ко Дню России с 7 июня. Это многочисленные концерты и праздничные программы, конкурсы, выставки, фестивали, выставки народных промыслов, спортивные состязания, сообщили ИА REGNUM в горадминистрации. Множество мероприятий проходит для детей: конкурсы рисунков, игровые площадки, аквагрим. Все они рассредоточены на площадях, парках, кинотеатрах, дворцах культуры и так далее.

Жители города выбрали «Мисс Россия — Ставрополь». Вечером жители краевой столицы под открытым небом смогут посмотреть отечественную анимационную ленту под открытым небом.

Отметим также, что Ставрополь стал участником акции «Я — Россия». В городе появились баннеры с лицами жителей России. У центрального парка развернулась выставка с фотографиями участников федерального проекта.

Регион Кавказских Минеральных Вод проводит фестивали национальных культур, национальные подворья, выставки народного промысла, концерты, народные гуляния и концерты. В Кисловодске гимн страны исполнил детский стоголосый хор. Там же прошло торжественное молодежное шествие. Активисты Молодежной Палаты, общественных движений, волонтеры пронесли по центру города шестиметровый триколор, сообщили ИА REGNUM в администрации курортного города.

Добавим также, что в День России отличившимся 14-летним ставропольцам губернатор вручил паспорта. В этом году из рук главы края документы получили 57 выдающихся спортсменов, победителей олимпиад.