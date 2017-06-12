Киев, 12 июня, 2017, 17:30 — ИА Регнум. «Этот вопрос не стоит на нашей повестке дня, прямо говоря, — заявил он. — И я не думаю, что кому-то стоило бы поднимать этот вопрос».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Миротворец

Мингарелли добавил, что ЕС намерен помочь Киеву модернизировать страну, установить верховенство права, провести реформы, получить эффективный госаппарат через реформу администрации и процесс децентрализации, модернизировать экономику и др.

«Если мы серьезно поработаем несколько лет над этими вызовами, Украина сделает многое для того, чтобы приблизиться к ЕС и улучшить условия жизни своего населения», — заявил посол ЕС.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, безвизовый режим между Украиной и ЕС начал свое действие с 11 июня 2017 г. Данный режим касается туристических или кратковременных деловых поездок украинских граждан в страны ЕС.

Для учебы или работы на территории ЕС украинцы вынуждены будут получать соответствующие визы.

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