Курган, 12 июня, 2017, 18:27 — ИА Регнум. В Кургане 13 июня пройдет пикет против срыва в Зауралье федеральной программы переселения из ветхого и аварийного жилья. Под реализацию программы изначально «заложили бомбу» — особенное постановление, считают пикетчики.

Марина Каширская ИА REGNUM Дом на снос

Протестующие выступят в 11-м микрорайоне Заозерного с лозунгом: «Не построите в Кургане — «отдохнёте» в Магадане!». Они опасаются срыва в регионе федеральной программы переселения из ветхого и аварийного жилья.

Программа завершается 1 сентября 2017 года. На сегодняшний день в городе Кургане она под угрозой срыва, считают пикетчики. Они обвиняют в бездействии городские власти. На 21 мая, согласно данным Фонда содействия реформированию ЖКХ, 58 домов в Кургане, действительно, отстают в переселении по графику более трёх месяцев.

«Законодательство позволяло приобретать за счет бюджета любое жилье: строящееся и уже готовое, у строительных компаний и у частных лиц — лишь бы поскорее переселить людей из смертельно опасных развалюх в нормальные человеческие условия. Однако по неизвестной причине власти значительно сократили количество вариантов приобретения жилья для переселенцев. Вопреки всякой логике было принято постановление, по которому обитателей ветхих домов должны были расселять только в строящиеся и планируемые к застройке дома. То есть на надеждах людей быстро переехать в уже готовое жилье наши власти уже на старте поставили крест: извольте ждать, когда строители пройдут многомесячный цикл подготовки, соберут тома бумаг, и лишь после этого могут приступить к возведению жилья», — сообщили организаторы пикета корреспонденту ИА REGNUM.

Помимо странного, по мнению активистов, постановления, власти Кургана кардинально, до двух, сузили круг фирм, которые могли бы построить жилье по программе. Причем связанные между собой одними учредителями, заявляют пикетчики.

«Весной 2017 года антимонопольщики вынесли представление главе администрации города: незамедлительно устранить нарушение закона. Подключилась прокуратура. Был проинформирован губернатор. Однако время идет, а ничего не предпринимается», — возмущены курганцы.

Не лучшим образом ситуация обстоит и в целом по Курганской области. На сайте Фонда содействия реформирования ЖКХ указаны по дате на 21 мая 2017 года впечатляющие цифры. По 90 домам расселение из аварийного жилья в Курганской области отстает от графика более трёх месяцев (18.37 тыс.кв.м), по 31 дому — до трёх месяцев (10.61 тыс.кв.м).Из строящихся 12 домов по шести строительство отстает от графика более чем на три месяцев (5.32 тыс.кв.м), а по двум домам — до трёх месяцев (6.22 тыс.кв.м).

На аппаратном совещании 22 мая губернатор Курганской области Алексей Кокорин напомнил ответственным лицам, что в случае неисполнения программы, придется вернуть Фонду содействия реформированию ЖКХ «всю сумму даже за те дома, которые уже переселены». Главы Шадринска и Кургана уверили главу Зауралья в том, что к августу успеют реализовать программу переселения. Тем временем курганские строители перешли на круглосуточный режим работы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в программу переселения граждан из ветхого жилья с 2013 — 2017 гг. в Курганской области были включены 355 аварийных дома, подлежащих сносу. в которых проживали более шести тысяч человек. С 2013 года расселено 4384 человека. Общий объем финансовых затрат на реализацию программы составил 3 млрд 231 млн рублей, в том числе из Фонда содействия реформированию ЖКХ — 1 млрд 650 млн рублей.

О том, что в Зауралье не успеют расселить до сентября две тысячи нуждающихся в безопасном жилье, ранее сообщали активисты ОНФ. На протяжении трёх последних лет активисты постоянно проводят мониторинг домов, построенных для переселенцев. По итогам были выявлены факты сдачи жилья низкого качества в Кургане, Шадринске, Кетовском, Петуховском и других районах.

В некоторых случаях исправление недочетов затянулось из-за судебных разбирательств и бумажной волокиты, так как большинство объектов запускаются в эксплуатацию без должного контроля. Подрядчики сдают дома с нарушениями, переселенцы страдают от недостроя. Исправляться строители не спешат, как и чиновники не торопятся напоминать застройщикам об обязанностях исправления брака, заявляют активисты.

При всём этом 4 мая на заседании Госсовета губернатор Алексей Кокорин заверил президента России Владимира Путина в том, что регион полностью выполнит программу по расселению жилья.

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