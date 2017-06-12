Бухарест, 12 июня, 2017, 17:21 — ИА Регнум. «Я не могу много говорить об отношениях «Газпрома» с Румынией, потому что эти отношения весьма ограничены, и у Румынии нет такой большой потребности в российском газе, как у других европейских стран. В Румынии «Газпром» ведет активную работу через свои дочерние компании, подразделения «Газпрома». Чем занимаются эти подразделения… Например, «Газпром» экспортирует часть газа без уплаты экспортных пошлин. Газ не продается непосредственно в Румынию, Болгарию или другие страны, но — посредникам. Эти компании перепродают газ по рыночной цене, а разница в цене не возвращается России. Это простая схема, которая, я думаю, имеет место, когда мы говорим об отношениях между «Газпромом» и Румынией», — сказал Крутихин.

Пламя

На вопрос о том, как Россия смотрит на процесс либерализации газового рынка в Румынии, Крутихин ответил: «В «Газпроме» понимают идею либерализации, поэтому приходят с новыми формами контрактов. Либерализация — это хорошо, и «Газпром» может предложить очень удобную цену. Либерализация либерализацией, но торговля газом — это торговля газом».

По мнению эксперта, Россия начинает все больше отказываться от идеи привязки цены на газ к цене на нефть, и на данный момент половина всего газа, продаваемого в ЕС, идет по биржевой цене.

«Газпром» продолжает фокусироваться на европейском рынке, но в любом случае количество российского газа, потребляемого ЕС, едва ли будет увеличиваться в течение следующих 20 лет, подчеркнул Крутихин. «С одной стороны, мы слышим политические заявления российских лидеров о том, что мы строим энергетическую сверхдержаву и будем поставлять достаточно газа для всех, но, с другой стороны, фактически развитие газовой промышленности в России имеет весьма скромные перспективы», — цитирует российского эксперта Agerpres.

Эксперт считает, что цены на газ будут продолжать падать и оставаться на низком уровне в течение длительного периода времени. Крутихин также указал на то, что в настоящее время «Газпром» продает газ в Германию по цене ниже стоимости производства и транспортировки. «Все перебои поставок газа из России, в 2004 году в Белоруссию, в 2009 году на Украину, а также в 2014 и 2015 годах, когда Россия снизила объем газа, поставляемого в Европу, это были политические решения, так что энергетическая безопасность России зависит не от технических возможностей, но непредсказуемых решений российских политических лидеров. Это является основной причиной беспокойства европейцев, которые говорят, что не чувствуют себя в безопасности, потому что не могут полагаться на Кремль, который может прекратить поставки в любой момент», — цитирует Крутихина румынское издание.

По его словам, были проведены испытания на предмет того, что может произойти, если русские прекратят поставки газа, и в результате выяснилось, что негативные последствия не будут столь уж велики: «Два года назад было проведено такое исследование и обнаружилось, что в случае, если «Газпром» прекращает свою деятельность, некоторые страны пострадают, но западные страны не будут затронуты, так же как и некоторые страны Центральной Европы. К примеру, если Россия прекращает подачу газа в Венгрию в середине февраля, в самый пик отопительного сезона, то она испытает дефицит газа в 26% от национального спроса», — добавил эксперт RusEnergy.

Крутихин ожидает, что европейцы в ближайшее время сосредоточатся на проектах по взаимоподключению: «Этот процесс идет в Европе, но очень медленно, я бы сказал. Еще одной задачей является подготовка аварийных сценариев для изменения потока газа в местах, где есть избыток, в страны, которые будут нуждаться в газе в критических ситуациях», — продолжил Крутихин.

По его мнению, самыми большими конкурентами «Газпрома» в Европе являются поставщики сжиженного природного газа, и это не только Соединенные Штаты, но и Катар, и с некоторых пор Австралия.