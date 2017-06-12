Украина, 12 июня, 2017, 17:08 — ИА Регнум. Украинские нацбатальоны устраивают провокации с обстрелом Донецкой народной республики и позиций силовиков для поддержания напряженности в Донбассе, заявил в понедельник журналистам заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.

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«Видя такое положение дел (увеличение случаев дезертирства) в ВСУ и открытое нежелание продолжать войну, националистические подразделения в зоне «АТО», неподконтрольные военному штабу, самостоятельно открывают артиллерийский и минометный огонь. Причем огонь ведется не только по нашим позициям, но и по позициям ВСУ», — утверждает Басурин.

По его словам, огонь по позициям украинских силовиков бойцы нацбатальонов открывают, чтобы «спровоцировать их на ответный огонь по нашей республике для поддержания напряженности».

«Примерами таких провокаций только за прошедшую неделю стали — Авдеевка, Красногоровка, Марьинка (города, подконтрольные Киеву) и другие населенные пункты. Важно отметить, что по некоторым фактам несанкционированного открытия огня подразделениями ВСУ командованием «АТО» назначены расследования», — добавил Басурин.

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У Минобороны Украины своё видение ситуации в Донбассе. Там не видит улучшения ситуации с безопасностью в Донбассе, один человек погиб и четверо получили ранения в понедельник, заявил на брифинге официальный представитель Минобороны по вопросам военной операции Андрей Лысенко.

Отвечая на вопрос, можно ли считать последние потери в Донбассе обострением ситуации, он ответил, что «можно сказать и так».

«Но мы констатируем, что обострение ситуации уже две-три недели назад началось и оно и не прекращается. Я могу сказать, что уже сегодня у нас тоже есть потери этих суток. Один парень погиб и четверо уже получили ранения, есть потери и в технике. То есть мы видим, это не просто обострение, это нарушения и минских договоренностей, и подтягивание врагом тяжелой техники к передовым позициям», — заявил Лысенко.

По его словам, чтобы избежать роста потерь и ранений командование разрешило военным открывать огонь по противнику в случае угрозы жизни, а также переносить позиции на новые места вдоль линии соприкосновения.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.