Рига, 12 июня, 2017, 17:01 — ИА Регнум. «Теперь Эстония — страна НАТО, совсем недалеко от моего родного Петербурга. Что сказать — нас обманули. В любом случае вы сами должны думать, хорошо ли быть приграничным государством НАТО. Для нас это ничего не значит, и угроз со стороны Балтии мы не ощущаем», — сказал Лукьянов.

U.S. Army Europe Войска НАТО в Риге

Дипломат также считает, что Латвия может предлагать России свою инфраструктуру — порты, железную дорогу, авиасообщение и грузоперевозки. Посол уверен, что в случае хороших региональных и соседских отношений между Латвией и Россией выиграет и геополитика. В то же время он раскритиковал инвестиционную среду в Латвии, заявив, что лично он «не оставил бы в Латвии ни копейки», потому что неясно, что будет происходить здесь завтра:

«Я наблюдатель и аналитик, я не тот, кто должен везти сюда инвестиции. Если вам настолько хорошо, что не нужны многие миллионы от проекта Nord Stream 2… есть и другие порты, где будут стоять эти трубы, и хорошо ли, что проект будет без вас, я не знаю — это ваше дело», — сказал Лукьянов.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, говоря об отказе Латвии участвовать в проекте «Северный поток — 2», Евгений Лукьянов заявил, что в Латвии политические «страшилки» доминируют над здравым смыслом, поэтому проект будет без нее.